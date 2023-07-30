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Мамиашвили считает, что России не нужна изоляция, несмотря на условия МОК

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили уверен, что национальный олимпийский комитет должен продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.
Мамиашвили считает, что России не нужна изоляция, несмотря на условия МОК
  • РИА Новости

«Я согласен с Поздняковым, такие высказывания действительно играют на руку тем, кто против России на международной арене», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что рекомендации МОК часто бывают «радикальными и противоречащими здравому смыслу и всем хартиям олимпийского движения».

«Нужно просто стоять на позиции сохранения устава, и, может быть, в таком случае будет меньше разных инсинуаций со стороны наших западных партнёров», — добавил Мамиашвили.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике руководство ОКР за недостаточную реакцию на русофобскую политику Международного олимпийского комитета (МОК). Народный избранник фактически предложил выйти из олимпийского движения.

При этом МОК рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов. Таким образом, российские спортсмены могут получить возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал глупостью требование выйти из олимпийского движения.

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