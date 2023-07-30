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Поздняков: призыв выйти из олимпийского движения на руку тем, кто поддерживает изоляцию РФ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает глупостью требование выйти из олимпийского движения.
Поздняков: призыв выйти из олимпийского движения на руку тем, кто поддерживает изоляцию РФ
  • AFP

«Призыв выйти из олимпийского движения — это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию подчеркнул, что «оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах».

«Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки», — добавил Поздняков.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике руководство ОКР за недостаточную реакцию на русофобскую политику Международного олимпийского комитета (МОК). Народный избранник фактически предложил выйти из олимпийского движения.

При этом МОК рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов. Таким образом, российские спортсмены получат возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что МОК пытается угодить всем участникам конфликта, допустив спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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