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Общий размер призовых биатлонистам в новом сезоне составит около 70 млн рублей

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в сезоне-2023/24 сумма призовых для спортсменов осталась прежней.

«Общий размер выплат составил около 70 млн рублей, призовые выплачивались за каждый старт. Эту историю планируем продолжить в этом году», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

По его словам, в прошлом сезоне «67 спортсменов заехали в призы».

«Наша сумма меньше, чем на международных соревнованиях, но, с другой стороны, большинство спортсменов заработали призовых гораздо больше, чем когда-либо в международном сезоне», — заключил Майгуров.

В сезоне-2023/24 в том числе, состоятся четыре этапа Кубка содружества в Сочи, Уфе, Мурманске и белорусских Раубичах.

Ранее Майгуров высказался на тему возвращения национальной сборной на международные турниры.

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