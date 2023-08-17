Общий размер призовых биатлонистам в новом сезоне составит около 70 млн рублей
«Общий размер выплат составил около 70 млн рублей, призовые выплачивались за каждый старт. Эту историю планируем продолжить в этом году», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
По его словам, в прошлом сезоне «67 спортсменов заехали в призы».
«Наша сумма меньше, чем на международных соревнованиях, но, с другой стороны, большинство спортсменов заработали призовых гораздо больше, чем когда-либо в международном сезоне», — заключил Майгуров.
В сезоне-2023/24 в том числе, состоятся четыре этапа Кубка содружества в Сочи, Уфе, Мурманске и белорусских Раубичах.
Ранее Майгуров высказался на тему возвращения национальной сборной на международные турниры.