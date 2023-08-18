Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил биатлонистке Дарье Виролайнен представлять сборную Финляндии на турнирах в сезоне-2023/2024.

Федерация отметила, что цель спортсменки — «в соответствии с критериями отбора Союза биатлонистов представлять Финляндию в национальной сборной в предстоящем соревновательном сезоне». Она отобралась в команду по результатам квалификационных стартов.

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее Виролайнен заявила, что хотела бы вернуться к соревнованиям.