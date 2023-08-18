Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Федерация отметила, что цель спортсменки — «в соответствии с критериями отбора Союза биатлонистов представлять Финляндию в национальной сборной в предстоящем соревновательном сезоне». Она отобралась в команду по результатам квалификационных стартов.
Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.
Ранее Виролайнен заявила, что хотела бы вернуться к соревнованиям.