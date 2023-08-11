«Главный претендент на чемпионство»: Ледяхов об амбициях «Спартака», мастерстве Абаскаля, голах Промеса и пасах Соболева

«Спартак» в нынешнем сезоне готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. Об этом заявил тренер «Алании» Игорь Ледяхов в интервью RT. По его мнению, красно-белые в настоящий момент обладают одним из сильнейших составов в стране и самой длинной скамейкой запасных. Специалист также объяснил, почему подопечные Гильермо Абаскаля много пропускают и как решить эту проблему, восхитился преображением Александра Соболева и предположил, что Квинси Промес снова преодолеет планку в 20 голов в национальном первенстве.

«Уверен, «Спартак» даст бой «Зениту»

— «Спартак» начал сезон с пяти побед во всех турнирах. Этой серии следует придавать значение или дело в том, что у него не было серьёзных соперников, кроме «Краснодара» в Кубке?

— Об успехах в любом случае стоит говорить. Подопечные Гильермо Абаскаля на старте сезона выглядят отлично. А главное — они показывают зрелищную игру. Это нельзя не отметить. Мы видим, что москвичи также находятся в потрясающем состоянии — как моральном, так и физическом. Хорошая готовность помогает им переламывать ход неудачно складывающихся матчей во вторых таймах. Но и ментально они настроены побороться за самые высокие места. Клуб по определению всегда ставит перед собой соответствующие задачи, но не припомню, чтобы он начинал настолько мощно. Будем надеяться, команда бросит перчатку «Зениту».

— Верите, что она способна навязать конкуренцию даже гегемону?

— А почему бы и нет? Посмотрите на трансферную кампанию петербуржцев. Да, они приобрели неплохих новичков, но ушли два ключевых исполнителя — Далер Кузяев и Малком. Плюс под вопросом будущее Вендела. В результате они пока совсем не впечатляют. А у москвичей прекрасная обойма. Уверен, «Спартак» даст бой «Зениту». Более того, это главный претендент на чемпионство.

— По настроению и атмосфере этот коллектив не напоминает вам «золотой»? Футболисты в сложные моменты находят в себе силы прибавить и додавить оппонента.

— В этом плане «Спартак» Абаскаля действительно похож на «Спартак» Массимо Карреры. Возьмём даже встречу с «Нижним Новгородом», в которой хозяева пропустили три мяча за 11 минут сразу после перерыва. Любой другой сломался бы, а красно-белые собрались и довели дело до победы. Мы помним, как в чемпионском сезоне они также немало игр вытащили на характере за счёт индивидуального мастерства отдельных лидеров. Чего стоят одни голы Дениса Глушакова на последних минутах. Чувствовалось, что все сражаются друг за друга. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Команда сплочённая. Обратите внимание, как эмоционально празднуют голы. И по интервью и комментариям видно: ребята настроены на борьбу за золото.

— Не пойдут ли им во вред такие разговоры?

— Не думаю, ведь подобные обсуждения ведутся каждый год. Да и в раздевалке сформировался мощный костяк, несмотря на обилие новичков. Есть группа сильных футболистов, которые давно находятся в клубе. Плюс к ним летом добавили несколько легионеров. Дружина собралась боеспособная. Это и позволяет вытаскивать сложные матчи. Даже если что-то складывается не по плану, выходят свежие резервисты и вытаскивают встречи на жилах, при этом действуя открыто и смело.

— 11 августа подопечных Абаскаля ждёт поединок с «Уралом» в РПЛ. В общей сложности им предстоит провести три противостояния за семь дней, два из которых — на выезде. Не слишком ли плотный календарь на старте сезона?

— В России в этом плане ничего не меняется. Начнут плохо — плохо подготовились. Потом все жалуются на усталость. Послушайте, в Европе совершенно спокойно играют через два дня на третий. Там это не считается проблемой. Поэтому давайте не жаловаться на календарь, тем более ведущие лиги проходят по аналогичной системе. Да и футболисты всегда говорят, что им лучше выходить на поле, чем тренироваться. Отечественные клубы всё равно не участвуют в еврокубках. У «Спартака» сложностей вообще возникнуть не должно, поскольку он обладает самой длинной скамейкой в стране и с лёгкостью может выставить два равноценных состава. Сейчас москвичи способны одинаково успешно на длинной дистанции выступать в обоих турнирах, спокойно проводя ротацию, ведь под рукой у Абаскаля порядка 25 качественных исполнителей, готовых усилить игру в любой момент. Подросла и хорошая молодёжь, тот же Павел Мелёшин.

— Прямо сейчас десятикратный чемпион укомплектован лучше всех в РПЛ?

— Если брать стартовый отрезок, то да. Но мы не знаем, что будет происходить по ходу сезона. Кто-то может получить травму или заработать дисквалификацию.

В свою очередь, «Зенит» наверняка постарается укрепиться. Но на данный момент у красно-белых уж точно один из самых сильных ростеров в России.

— Большое количество сильных футболистов в запасе не грозит негативно сказаться на атмосфере? Не все готовы мириться с таким положением.

— Учитывая необходимость разрываться на два соревнования, равное количество времени получат все. Зависит от того, как Абаскаль выстроит отношения внутри раздевалки. Важно, чтобы ни у кого не возникло обиды. Пусть доказывают свою необходимость тренеру. Выходить на поле в любом случае будут сильнейшие. Уверен, испанец справится. Пока складывается ощущение, что он полностью управляет коллективом. С другой стороны, когда результаты приемлемые, люди всем довольны. Посмотрим, какая реакция будет, когда последуют неудачи.

«Никакого прогресса у Дуарте не вижу. Средний исполнитель»

— Между тем, клуб ещё и продолжает усиливаться. Понимаете, зачем за немалые деньги приобрели Олега Рябчука, если есть стремительно прогрессирующий Даниил Хлусевич?

— Всё-таки ставятся самые высокие ориентиры как в РПЛ, так и в Кубке. Поэтому на каждую позицию набирают по два-три человека. Значит, штаб принял решение, что нужно усиление на левый край обороны. Это связано с ошибками Хлусевича. С одной стороны, он великолепно подключается вперёд. С другой, регулярно допускает недочёты в разрушении. А когда команда проповедует такой атакующий стиль, защитники обязаны быть в индивидуальном плане очень сильными, чтобы выходить победителями из борьбы один в один и прерывать быстрые встречные выпады. К сожалению, у красно-белых они недорабатывают и недотягивают до высокого уровня, в том числе Хлусевич. Вместе с тем Даниил способен закрыть и правый фланг.

— Если перейти к игре «Спартака» на своей половине в целом, в чём причина большого количества пропущенных мячей? Во всём виноваты исключительно центральные защитники или дело в командных действиях, например нехватке разрушителя в опорной зоне?

— Если брать ЦЗ, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберём матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то недобежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочёты. Когда красно-белые идут вперёд большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать. Это минусы выбранной Абаскалем тактики. Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И неслучайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи то об интересе к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины.

— Как вы относитесь к Алексису Дуарте? Его принято критиковать, но штаб доверяет латиноамериканцу.

— Никакого прогресса не вижу. Достаточно средний исполнитель. Не очень понимаю, зачем вообще парагвайца брали. Мягко говоря, «Спартак» мог найти игрока посильнее. Проблема в том, что из Европы в связи с нынешней политической ситуацией в Россию не все поедут. Поэтому приходится покупать людей из тех стран, где готовы отправиться в РПЛ.

— Насколько нормально, что в центре защиты зачастую вынужден действовать номинальный опорник Руслан Литвинов?

— Он способен закрыть данную позицию и делает это очень прилично без потери качества. Но всё-таки Литвинов больше тяготеет к опорной зоне. Русланом можно закрыть дыру в обороне на несколько встреч, но не на постоянной основе. Если приобретут сильного футболиста в проблемную зону, и его не придётся дёргать. Тогда красно-белые будут укомплектованы идеально, а за каждое место поборются два-три человека. С такой скамейкой они могут смело нацеливаться на золото.

— С чем связываете отсутствие Георгия Джикии в составе на старте сезона?

— Мы не знаем ситуации. Пишут, что у него ещё весной возникли проблемы со здоровьем, которые он до сих пор пытается решить.

Конечно, неприятно, когда капитан не способен регулярно выходить на поле. Будем надеяться, у Георгия всё нормализуется и он продолжит играть.

— Способен ли «Спартак» бороться за первое место без усиления линии обороны?

— Да. Мы уже пришли к выводу, что уже сейчас у Абаскаля собрался мощный коллектив. Плюс уровень РПЛ в последние годы, говоря откровенно, упал. Отсюда резкий рост средней результативности и ошибок в обороне.

«С Бонгонда клуб полностью попал в точку»

— Зато в нападении проблем нет. Благодаря летним приобретениям десятикратные чемпионы стали ещё более вариативными на чужой половине?

— Собрали большое количество разноплановых форвардов, и тренер имеет возможность варьировать атакующие действия. Он может начать игру по одной расстановке, а если что-то складывается не так, провести замены и полностью перестроиться, показывать иной футбол.

— Атакующая линия «Спартака» самая сильная в стране?

— Пожалуй, да. Кто ещё способен сравниться с ним в этом отношении? «Краснодар»? Там из чистых бомбардиров один Джон Кордоба, на котором всё и держится. Если колумбиец или Эдуард Сперцян по каким-то причинам отсутствует, южане страдают. У москвичей же имеются Александр Соболев, Шамар Николссон и Кейта Бальде. Это опытные результативные нападающие, способные в любой момент принести пользу. И я ещё не беру в расчёт молодого Мелёшина, который свои шансы тоже реализует. Вариативность в атаке возросла в разы.

— Удивляет, насколько быстро вписался Тео Бонгонда? Обычно легионерам требуется больше времени на адаптацию.

— Начал он просто отлично. Если будет продолжать в том же духе, станет одним из лидеров. Сразу стало понятно: это неплохой футболист. В каком-то плане его можно сравнить с Квинси Промесом. У Тео просто сумасшедшая правая нога. Он хорош как в подыгрыше, так и в завершении, обладает высокой скоростью и даже забил головой. Но нидерландца мы хорошо знаем, а с бельгийцем только знакомимся. По первым поединкам он понравился. Клуб полностью попал с Тео в точку, хотя не хочется преждевременно петь дифирамбы. Давайте посмотрим на его результативность на дистанции и на то, как Бонгонда проявит себя в противостояниях с прямыми конкурентами. Всё-таки пока красно-белые по большей части встречались с уступающими в классе соперниками.

— С учётом классной игры Промеса и Бонгонда не получится ли так, что приобретённый у ЦСКА Хесус Медина будет вынужден довольствоваться выходами на замену? Кажется, у москвичей перебор исполнителей на флангах атаки, ведь есть ещё Антон Зиньковский.

— Нужно задавать вопросы спортивному директору и соответствующему департаменту. Видимо, в клубе после окончания предыдущего сезона сделали вывод, что им необходимы футболисты именно на данные позиции. Взяли Медину и Бонгонда. Главное, чтобы они приносили пользу. Тому же парагвайцу никто не обещал лёгкой жизни. Пусть конкурирует и борется. К тому же ещё раз повторюсь: с учётом матчей Кубка России практикой не обделят никого. В любом случае Хесус молодец, что забил победный мяч «Рубину», выйдя на замену. Когда у тренера есть по два-три равноценных мастера на каждое место — это идеальный расклад.

— Тот факт, что Соболев на старте сезона не забил ни разу, не тревожит? Понятно, что при Абаскале он привык действовать в оттяжке, но всё же главная задача форварда — поражать чужие ворота.

— Представьте, что было бы, если бы регулярно отличался ещё и Саша. Сколько бы они тогда мячей записали себе в актив. У «Спартака» и так нет проблем с результативностью.

Меня больше впечатляет, какая трансформация произошла с Соболевым при новом наставнике. Из форварда таранного типа мы получили тонкого исполнителя, способного отдать последний пас. Посмотрите, какую передачу он выполнил на Бонгонда в Казани. Здесь необходимо поаплодировать испанцу, который умеет раскрывать подопечных с новых сторон. А что касается голов Александра, не переживайте. Дайте ему немного времени, и они придут.

— Зато Промес в пяти матчах набрал уже шесть очков (3 + 3). Кажется, с возрастом он становится только сильнее. Дело в падении уровня лиги или при Абаскале он обрёл вторую молодость?

— Речь о совокупности факторов. Увы, РПЛ действительно стала слабее. Но и Квинси смотрится великолепно. И тут тоже нельзя не отметить работу тренерского штаба, выбравшего легионеру идеальную позицию слева в атаке. В итоге он раскрепостился и стал забивать даже чаще, чем раньше, превратился в более эффективного и конкретного мастера, который почти в каждой встрече либо отличается сам, либо помогает это сделать партнёру. И у меня нет сомнений, что он, как и в прошлом сезоне национального первенства, преодолеет планку в 20 голов.