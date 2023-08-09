Кечинов: «Спартаку» надо больше доверять Мелёшину

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о возможной покупке красно-белыми ещё одного нападающего.

«Спартаку», на мой взгляд, надо больше доверять Мелёшину. Очень хороший нападающий, и если к нему будет доверие, то он будет исправно его оправдывать. У него огромное желание, а также есть мастерство и, самое главное, голевое чутьё. Он регулярно забивает, очень хорош в подыгрыше. На данный момент ему надо пользоваться теми шансами, которые выпадают. Если он долгий период времени не сможет застолбить за собой место в основе, то, возможно, лучше будет уйти в аренду и получать игровую практику. Сидя на скамейке, ты не прогрессируешь», — сказал экс-футболист RT.

Ранее Кечинов поделился впечатлением от первой игры Олега Рябчука за «Спартак».