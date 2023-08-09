Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24.

«У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Дыра в обороне — главная проблема на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Впервые в истории красно-белых команда смогла одержать пять побед подряд на старте сезона.

Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также двух — в Кубке страны. Команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, а также возглавляет группу D в кубковом турнире.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России.