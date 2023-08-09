Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно сможет победить

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о соперничестве клуба со «Спартаком» в сезоне-2023/24 за победу в чемпионате России.

«Кто главный конкурент «Зенита»? Абсолютно все. «Спартак»? Как и все годы, он будет навязывать нам борьбу. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и победить», — цитирует Мантуана Metaratings.

Впервые в истории красно-белых команда смогла одержать пять побед подряд на старте сезона.

Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также лидирует в турнирной таблице. «Зенит» после трёх туров находится на восьмой позиции.

Ранее Андрей Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству.