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Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно сможет победить

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о соперничестве клуба со «Спартаком» в сезоне-2023/24 за победу в чемпионате России.
Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно сможет победить
  • РИА Новости

«Кто главный конкурент «Зенита»? Абсолютно все. «Спартак»? Как и все годы, он будет навязывать нам борьбу. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и победить», — цитирует Мантуана Metaratings.

Впервые в истории красно-белых команда смогла одержать пять побед подряд на старте сезона.

Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также лидирует в турнирной таблице. «Зенит» после трёх туров находится на восьмой позиции.

Ранее Андрей Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству.

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