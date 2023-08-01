Второй заход на титул: Анкалаев может сразиться с Уокером на UFC 294 в Абу-Даби

Следующим соперником Магомеда Анкалаева станет Джонни Уокер, сообщают американские СМИ. По их информации, поединок пройдёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби и станет для россиянина первым после спорной ничьей в схватке с Яном Блаховичем. Почему бывший претендент на титул в полутяжёлом весе получил в оппоненты седьмой номер рейтинга и какие перспективы ждут его в случае успеха — в материале RT.

На протяжении последних месяцев поклонники смешанных единоборств продолжали гадать, кто же станет следующим соперником Магомеда Анкалаева в UFC. После крайне неоднозначной ничьей в схватке с Яном Блаховичем в декабре 2022-го тот хоть и не потерял позиции в рейтинге полутяжёлого веса, но будто бы выпал из чемпионской гонки. Уже в январе трофей был разыгран в дуэли Джамала Хилла с Гловером Тейшейрой, а когда вновь был объявлен вакантным, имя россиянина практически не упоминалось в числе возможных претендентов. Оставалась надежда, что всё может измениться после шоу в Солт-Лейк-Сити, однако по его окончании поклонников бойца ждал неприятный сюрприз.

Наверняка многие полагали, что Анкалаева сведут с Алексом Перейрой, в выходные раздельным решением взявшим верх над тем же Блаховичем и с ходу взлетевшим на третью строчку в таблице дивизиона. И это было бы логично. Хилл только начал восстановление после разрыва ахилла, а бывший обладатель пояса Иржи Прохазка также приходит в себя после травмы плеча и лишь готовится вернуться в октагон. В то время как Магомед не только обладает самой продолжительной беспроигрышной серией среди представителей категории (десять боёв), но и находится в отличной форме, позволяющей ему подраться в самое ближайшее время.

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Вместо этого Анкалаев, скорее всего, померится силами с Джонни Уокером. Да, сейчас тот имеет в активе три победы подряд и отдалённо напоминает самого себя времён прихода в лигу. Тогда он также поочерёдно сокрушил трёх противников — правда, сделал это исключительно досрочно. Сейчас же не довести до решения судей ему удалось лишь две битвы — с Ионом Куцелабой и Полом Крейгом, в то время как поединок с Энтони Смитом продлился все запланированные 15 минут. Все трое членов жюри отдали предпочтение бразильцу и позволили ему подняться на седьмое место в рейтинге.

И для самого Уокера подраться с Анкалаевым — отличный вариант. Как минимум с точки зрения возможных перспектив. Если он возьмёт верх, то ворвётся в пятёрку лучших и включится в борьбу за пояс. И если выиграет в пятый раз подряд, отказать ему в статусе первого претендента будет уже практически невозможно. А если уступит, то останется при своих. Ведь как можно упрекать ранее переживавшего взлёты и падения бразильца за поражение от одного из сильнейших бойцов дивизиона, не терпевшего неудач с марта 2018-го?

Поэтому может возникнуть логичный вопрос, почему UFC решил свести друг с другом одного из сильнейших бойцов категории и некогда грозного спортсмена, лишь начинающего вновь взбираться на вершину? И пока складывается впечатление, что таким образом Анкалаев расплачивается за серию не самых ярких выступлений, апогеем которой стала битва с Блаховичем. Пусть россиянин испытал серьёзные проблемы в стойке и уже к середине раунда практически лишился возможности передвигаться по клетке, но в комплексе был заметно сильнее. И должен был не только брать верх, но и примерить на своей талии пояс чемпиона. Но этого не случилось.

За последние годы Анкалаева неоднократно критиковали за его слишком экономный и осторожный стиль. Обладая колоссальным арсеналом в стойке и невероятной нокаутирующей мощью, многие поединки он выигрывал лишь судейским решением, засушивая если не их половину, то хотя бы один из отрезков. И это не могло нравиться ни болельщикам, ни боссам промоушена. Можно вспомнить, как он провёл в партере львиную долю битвы с Никитой Крыловым, как не пошёл за нокаутом в сражениях с Волканом Оздемиром и Тиаго Сантосом или провёл на ногах чуть более 35 секунд в чемпионских раундах с Блаховичем. А после жёстко раскритиковал арбитров и не исключил ухода из UFC.

Быть может, всё это вкупе и оказало влияние на руководство лиги, решившее таким образом наказать исполнившего выпад в их адрес спортсмена. Но в чём виноват Анкалаев? Ранее многие легенды были вынуждены спасаться в партере, когда у них не получалось перебить визави в стойке. В критические моменты к своим борцовским навыкам прибегал Жорж Сен-Пьер, чуть было не оказавшийся в нокауте в бою с Карлосом Кондитом, то же самое в дуэлях с Энтони Джонсоном делал и Дэниел Кормье — ещё один чемпион в двух весах. От оголтелых разменов с Дастином Порье, Джастином Гэтжи и Конором Макгрегором отказывался и Хабиб Нурмагомедов. Но ни к одному из них не применялись таких «санкций».

Да, на полу Сен-Пьер, Нурмагомедов и Кормье были гораздо эффективнее и большинство вышеназванных поединков завершили досрочно. Но ведь были и случаи, когда этого не происходило. Тот же Макгрегор пролежал сверху большую часть схватки с Максом Холлоуэем из-за тяжёлой травмы ноги, а Блахович лишь таким образом смог отстоять звание в сражении с Исраэлем Адесаньей. Не феерил и Камару Усман в ходе первой встречи с Хорхе Масвидалем, когда больше топтал ему ноги, чем бил по голове. Поэтому такое специфическое отношение к Анкалаеву справедливо может вызывать недоумение.

Не стоит исключать, что причина здесь не только в действиях Магомеда в октагоне. Быть может, сказывается отсутствие медийности, в перспективе способное негативно повлиять на престиж дивизиона. Россиянин всегда ведёт себя очень спокойно, не позволяет резких высказываний и поэтому не пользуется большой популярностью за рубежом. А англоязычный аккаунт в социальных сетях завёл лишь по просьбе руководства. И такой чемпион вряд ли принесёт промоушену большую прибыль. А за последние годы UFC уже неоднократно подтверждала готовность жертвовать спортивной составляющей ради бизнеса.

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Возможно, кто-то посчитает это предвзятостью конкретно по отношению к россиянам. Да, за последние годы от спорных судейских вердиктов пострадал не только Анкалаев, но и тот же Пётр Ян, но можно ли говорить о тенденции — большой вопрос. По мнению некоторых, основания есть. Такую позицию ранее высказывали и бывший претендент на титул ACA Иван Штырков, и звезда Bellator Александр Шаблий.

«Можно предполагать, что сейчас чемпионы из России невыгодны UFC, но в то же время Ислам Махачев представляет страну. Он довольно популярный и рейтинговый парень. Что касается Магомеда, то он в боях показывает всё и доказывает, а делать его популярным должен UFC. Блахович был бы для них более выгодным вариантом. Если бы поединок вышел более близким, отдали бы победу ему, как это было в схватке Петра Яна (с Шоном О'Мэлли. — RT)», — цитирует Шаблия Metaratings.

Так или иначе, сейчас Анкалаеву остаётся лишь доказывать на деле, что он является сильнейшим в 93 кг и неправомерно не получил трофей. И лучшим подтверждением тому будет яркая победа над Уокером на шоу в Абу-Даби. Если Магомед сумеет нокаутировать Джонни так же эффектно, как Дальчу Лунгиамбулу на турнире в Москве, то у UFC просто не останется иного выбора, кроме как снова дать ему возможность сразиться за пояс.