Фергюсон заявил, что доктор хотел остановить его бой с Грином на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сделал заявление после поражения от соотечественника Бобби Грина на 291-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).

«Я чувствовал себя уверенно в начале боя. Но Грин знал, что делает, когда тыкнул мне в глаз, что значительно ухудшило мой обзор. У него большая история таких приёмов. Но я даже не задумался остановить поединок, несмотря на то что доктор считал иначе», — написал Фергюсон на своей странице в социальной сети.

Боец отметил, что на протяжении всей карьеры проходил через трудности и никогда не сдавался.

«Увы, в спорте такие поражения являются частью пути. Но я не буду использовать тык в глаз в качестве оправдания. Завтра проверю, что с глазами, немного восстановлюсь и обратно за дело», — заявил он.

Бой основного карда завершился после удушающего приёма в третьем раунде.

39-летний американец потерпел шестое поражение в UFC подряд. Всего на его счету 25 побед и девять поражений. У Грина 30 побед, 14 поражений и одна ничья в 46 поединках MMA.

Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье в главном поединке UFC 291.