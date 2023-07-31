«Отличный прецедент для россиян»: суд Евросоюза частично снял санкции с бывшего пилота «Формулы-1» Мазепина

Европейский суд общей юрисдикции во второй раз за год частично снял санкции с Никиты Мазепина. Впервые это произошло в марте, однако затем Совет ЕС продлил действие ограничений. Теперь российский гонщик получит возможность посещать европейские страны для переговоров с командами «Формулы-1» и принимать участие в соревнованиях.

Российский автогонщик Никита Мазепин, в начале марта 2022 года вместе с отцом попавший в санкционные списки многих западных государств, продолжает активную борьбу за свои права и возможность возобновить карьеру на самом высоком уровне. В конце июля ему удалось одержать важнейшую победу.

Как рассказали адвокаты спортсмена, Общий суд Европейского союза вынес второе постановление, подтверждающее частичное снятие с гонщика рестрикций. Впервые такой вердикт был принят ещё в начале марта этого года, однако затем Совет ЕС продлил действие персональных ограничений ещё на один семестр.

Отмечается, что суд снова поддержал Мазепина и постановил, что ему не должен быть нанесён «непоправимый и неправомерный ущерб».

«Председатель Общего суда не был удовлетворён тем, что «ограничительные меры... в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе», и повторил, что «заявитель — молодой человек, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход правительству РФ», — рассказали RT адвокаты Давиде Роветта и Аарон Басс.

Таким образом, теперь Мазепин имеет возможность въезжать на территорию ЕС для переговоров с командами о выступлении в «Формуле-1» и других турнирах. Более того, он может получать доход со своей гоночной деятельности и коммуницировать со спонсорами.

Впрочем, о полном исключении из санкционного списка речь не идёт. Ещё в марте чётко оговаривалось, что ему запрещено, например, иметь дела со структурами, связанными с бизнесом отца — Дмитрия Мазепина.

«Гонщику разрешено использовать банковский счёт и кредитную карту только для покрытия расходов, которые необходимы для передвижения по территории ЕС, ведения переговоров и заключения соглашений с гоночными командами или спонсорами, а также для участия в соревнованиях», — пояснялось в документе.

Вплоть до марта прошлого года спортсмен выступал в «Формуле-1» за Haas, однако вскоре после начала СВО был выведен из состава команды. Также «конюшня» досрочно разорвала контракт с главным спонсором — «Уралкалием». Тем не менее Мазепин, проведший в королевских гонках один сезон, не скрывает желания вернуться туда.

«Тяжёлый вопрос. Я вам могу чётко сказать, что я хочу, но мы живём в реальной жизни. Хочу выступать, нахожусь в хорошей форме, в хорошем весе, мог бы и вернуться. Если не получится, то у меня есть занятие, которое приносит удовольствие. Мне 24 года. Я здоров и в форме. Пока что‑то не поменяется, себе лимитов не ставлю. Считаю, нужно жить без лимитов, чтобы было к чему стремиться», — цитирует гонщика «Матч ТВ».

Для возвращения в «Формулу-1» он добивается частичного снятия с себя санкций и в других странах. Например, он подал соответствующий иск в Великобритании, где базируется 70% коллективов. По информации местных СМИ, он просил суд занять его сторону, чтобы иметь возможность начать переговоры с командами к июлю. Отмечалось, что в противном случае Никита рисковал не успеть возобновить карьеру к следующему сезону.

В свою очередь, британские юристы делали упор на то, что общаться с потенциальными работодателями за атлета может и его агент. А министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли утверждал, что вердикт в пользу россиянина подорвёт эффективность внешней политики страны. В итоге ему было отказано во въезде.

В апреле Мазепин подал иск к властям Канады. В документах, отправленных в Федеральный суд, он также посетовал, что действующие ограничения мешают ему контактировать с «конюшнями» королевских гонок и понижают шансы на возвращение. О решении по этому делу ничего не известно.

Пока же отечественный пилот не может выступать на самом высоком уровне, он полностью сосредоточился на деятельности собственного благотворительного фонда, помогающего коллегам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.

«Атлеты разных национальностей ничем не отличаются. В конце концов, либо я быстро еду за рулём болида, либо кто-то, допустим, хорошо бежит. Мы соревнуемся в наших профессиональных качествах. И когда проводятся чемпионаты мира по разным видам, там должны стартовать лучшие и мотивировать молодое поколение. Нужно допускать всех, а следовательно, разводить политику и спорт по разным углам», — рассказывал он в интервью RT.

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, сложно сказать, получит ли Мазепин реальную возможность вновь ездить в королевских гонках после второго положительного вердикта суда ЕС.

«Там действуют не совсем такие правила, как в прочих видах. Всё-таки речь идёт о коммерческих соревнованиях, а не о выступлении за сборную России. Видимо, имеется какой-то договор с королевскими гонками. У других атлетов такого нет», — объяснила Анцелиович.

Однако сам факт успешной защиты Мазепиным собственных интересов через гражданский суд она назвала отличным прецедентом для отечественных атлетов.

«Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом Никиты точно такие же решения будут приняты по другим отечественным спортсменам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», — добавила Анцелиович.