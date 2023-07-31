Узнать больше

Анцелиович: снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС — хороший прецедент для россиян

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала хорошим прецедентом снятие санкций с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.
Анцелиович: снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС — хороший прецедент для россиян
  • РИА Новости

«В любом случае снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС — хороший прецедент для всех наших спортсменов. Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом Никиты точно такие же решения будут приняты по другим отечественным атлетам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович отреагировала на решение генерального суда Европейского союза (ЕС) вынести второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на Мазепина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить