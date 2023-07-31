Анцелиович: снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС — хороший прецедент для россиян

Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала хорошим прецедентом снятие санкций с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

«В любом случае снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС — хороший прецедент для всех наших спортсменов. Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом Никиты точно такие же решения будут приняты по другим отечественным атлетам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович отреагировала на решение генерального суда Европейского союза (ЕС) вынести второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на Мазепина.