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Анцелиович: сложно сказать, сможет ли теперь Мазепин вести переговоры с командами «Ф-1»

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Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение генерального суда Европейского союза (ЕС) вынести второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина.
Анцелиович: сложно сказать, сможет ли теперь Мазепин вести переговоры с командами «Ф-1»
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«Сложно сказать, сможет ли теперь Мазепин вести переговоры с командами «Формулы-1». Там действуют не совсем такие же правила, как в других видах спорта. Всё-таки речь идёт о коммерческих соревнованиях, а не о выступлении за сборную России. Видимо, имеется какой-то договор с королевскими гонками. У других атлетов такого нет», — заявила Анцелиович RT.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».

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