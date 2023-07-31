Анцелиович: сложно сказать, сможет ли теперь Мазепин вести переговоры с командами «Ф-1»

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение генерального суда Европейского союза (ЕС) вынести второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина.

«Сложно сказать, сможет ли теперь Мазепин вести переговоры с командами «Формулы-1». Там действуют не совсем такие же правила, как в других видах спорта. Всё-таки речь идёт о коммерческих соревнованиях, а не о выступлении за сборную России. Видимо, имеется какой-то договор с королевскими гонками. У других атлетов такого нет», — заявила Анцелиович RT.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».