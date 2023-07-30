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Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1»

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

Вторым финишировал партнёр нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес. Третье место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Действующий чемпион мира выиграл восьмой Гран-при подряд и десятый в текущем сезоне. Лидером по числу побед на этапах чемпионата мира подряд является немец Себастьян Феттель (девять).

13-й этап чемпионата «Формулы-1» прошёл на трассе «Спа-Франкоршам». Следующий этап Гран-при состоится в Нидерландах с 25 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при Бельгии.

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