Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Вторым финишировал партнёр нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес. Третье место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Действующий чемпион мира выиграл восьмой Гран-при подряд и десятый в текущем сезоне. Лидером по числу побед на этапах чемпионата мира подряд является немец Себастьян Феттель (девять).

13-й этап чемпионата «Формулы-1» прошёл на трассе «Спа-Франкоршам». Следующий этап Гран-при состоится в Нидерландах с 25 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при Бельгии.