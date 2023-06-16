Мазепин — об отстранении российских атлетов: спорт и политику следует разводить по разным углам

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Очень много было сказано на тему того, как должно быть. Но это лишь теория, и на практике она не всегда работает. Конечно, спорт и политика всегда были связаны друг с другом. Спорт — это огромный рычаг для того, чтобы и привлечь инвестиции, и увеличить турпоток, и показать страну с новой стороны, как это сделала Саудовская Аравия, приняв этап «Формулы-1».

Но атлеты разных национальностей ничем не отличаются. В конце концов, либо я быстро еду за рулём болида, либо кто-то, допустим, хорошо бежит. Мы соревнуемся в наших профессиональных качествах. И когда проводятся чемпионаты мира по разным видам, там должны стартовать лучшие и мотивировать молодое поколение. Нужно допускать всех, а следовательно, разводить политику и спорт по разным углам», — сказал гонщик в интервью RT.

Ранее Мазепин рассказал о деятельности собственного фонда по поддержке спортсменов.