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Мазепин — об отстранении российских атлетов: спорт и политику следует разводить по разным углам

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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.
Мазепин — об отстранении российских атлетов: спорт и политику следует разводить по разным углам
  • РИА Новости

«Очень много было сказано на тему того, как должно быть. Но это лишь теория, и на практике она не всегда работает. Конечно, спорт и политика всегда были связаны друг с другом. Спорт — это огромный рычаг для того, чтобы и привлечь инвестиции, и увеличить турпоток, и показать страну с новой стороны, как это сделала Саудовская Аравия, приняв этап «Формулы-1».

Но атлеты разных национальностей ничем не отличаются. В конце концов, либо я быстро еду за рулём болида, либо кто-то, допустим, хорошо бежит. Мы соревнуемся в наших профессиональных качествах. И когда проводятся чемпионаты мира по разным видам, там должны стартовать лучшие и мотивировать молодое поколение. Нужно допускать всех, а следовательно, разводить политику и спорт по разным углам», — сказал гонщик в интервью RT.

Ранее Мазепин рассказал о деятельности собственного фонда по поддержке спортсменов.

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