Мазепин рассказал о деятельности собственного фонда по поддержке спортсменов

Российский гонщик Никита Мазепин поделился деятельностью своего фонда по поддержке спортсменов.

«В июне 2022-го на просторах ПМЭФ официально запустили его работу. За прошедшие 12 месяцев набрали большую базу подопечных и тех, кто за ними наблюдает — кураторов. На данный момент у нас 77 человек. Из четырёх направлений можно выделить образовательную поддержку, поскольку это инвестиция в себя. Пожалуй, это самое дорогое и грустное, что есть у атлетов. На своём примере могу сказать: времени не хватает ни на что. К сожалению, учёба страдает. Поэтому первым делом, закончив карьеры, спортсмены пытаются получить знания и далее применять их», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мазепин ждёт положительной реакции на обращение своего фонда к президенту МОК Баху.