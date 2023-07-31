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Суд ЕС частично отменил санкции к бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину

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Генеральный суд Европейского союза (ЕС) вынес второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина.
Суд ЕС частично отменил санкции к бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину
  • Gettyimages.ru

Председатель общего суда заявил, что Мазепин — молодой спортсмен, не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, а также не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которая приносит существенный доход правительству РФ, сообщили представители российского гонщика РИА Новости.

Они также отметили, что судья не был удовлетворён тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе».

Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее Мазепин сообщил, что намерен осенью покорить Эльбрус.

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