Суд ЕС частично отменил санкции к бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину
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Председатель общего суда заявил, что Мазепин — молодой спортсмен, не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, а также не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которая приносит существенный доход правительству РФ, сообщили представители российского гонщика РИА Новости.
Они также отметили, что судья не был удовлетворён тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе».
Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине.
2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.
Ранее Мазепин сообщил, что намерен осенью покорить Эльбрус.