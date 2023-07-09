Двойной удар по конкурентам: «Спартак» может подписать лидера «Кадиса» Бонгонда и Медину из ЦСКА

«Спартак» близок к приобретению нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. По информации СМИ, трансфер обойдётся москвичам в €7 млн, а ещё €3 млн они могут выплатить в виде бонусов. Кроме того, в ближайшее время десятикратные чемпионы России могут усилиться и хавбеком ЦСКА Хесусом Мединой. Официального подтверждения его перехода в стан принципиального соперника пока не было.

Московский «Спартак» продолжает искать усиление на трансферном рынке. На протяжении последних недель в СМИ ходило множество слухов о потенциальных новобранцах красно-белых, но пока наиболее конкретно говорится о приобретении двух спортсменов. Причём если один из них до этого момента защищал цвета аутсайдера чемпионата Испании, то второй — прямого конкурента в борьбе за серебряные медали РПЛ. Речь идёт о вингерах Тео Бонгонда из «Кадиса» и представляющем ЦСКА Хесусе Медине.

Об интересе к Бонгонда стало известно ещё месяц назад. Правда, тогда эта новость осталась немного в тени, ведь в центре внимания находились возможные приглашения бывшего хавбека «Челси» Виллиана, центрального полузащитника «Ростова» Данила Глебова и нападающего «Труа» Мама Бальде, отгрузившего 12 мячей в предыдущем первенстве Лиги 1. Но пока всё идёт к тому, что именно родившийся в Бельгии конголезец станет первым новичком красно-белых в нынешнее трансферное окно. Как сообщает издание Portal Cadista, его покупка обойдётся суммарно в €10 млн, три из которых испанский коллектив может получить в виде бонусов.

На первый взгляд может показаться, что Бонгонда не соответствует своей высокой стоимости. Уже в ноябре ему исполнится 28 лет, следовательно, шансы в будущем заработать на его перепродаже крайне малы. Кроме того, его статистика вряд ли способна впечатлить. В прошлом сезоне он хоть и разделил первую строчку в списке лучших бомбардиров «Кадиса», а по системе «гол + пас» и вовсе занял первую строчку, но набрал при этом всего семь (4 + 3) очков во всех турнирах. Для сравнения, в «Спартаке» столько же «настреляли» Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра и Данил Пруцев. И это при том, что большинство из них — не атакующие футболисты и располагаются ближе к опорной зоне.

Кроме того, в «Кадисе» левоногий Бонгонда предпочитал занимать позицию на правом краю нападения и впоследствии смещаться оттуда в центр под удар. По сути, аналога ему в «Спартаке» нет, ведь выходивший на месте правого вингера Антон Зиньковский — правша, поэтому зачастую выполняет немного иные функции. Но станет ли это достаточным основанием для Гильермо Абаскаля с ходу сделать ставку на конголезца и перевести россиянина в запас — большой вопрос.

При этом на родине уроженца бельгийского Шарлеруа оценивают довольно высоко. По мнению журналиста Sudinfo Филиппа Гердая, Бонгонда стоит уплаченных за него €10 млн.

«В свои лучшие годы он игрок сборной Конго. Техничный… Регулярно забивает голы… Бонгонда был ключевым игроком в выживании «Кадиса» в Ла Лиге. Испанский клуб купил его за €3 млн, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой. Если он адаптируется, то принесёт пользу», — цитирует Гердая «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, не менее лестный отзыв о вингере оставил обозреватель La Derniere Heure Кристоф Франкен. Он охарактеризовал Тео как «очень техничного и тонкого» исполнителя, готового брать инициативу в свои руки. При этом его коронным финтом он назвал проброс мяча между ногами оппонента.

«Несмотря на свою позицию с края, Тео любит вести игру команды. Отходит в поисках мяча в глубину. Насколько мне известно, «Спартак» много контролирует мяч, и это то, что нужно для Бонгонда. Тео любит быть в центре внимания. Притом в игре он не эгоист — делает много острых передач партнёрам. Бонгонда с удовольствием будет снабжать высокорослого центрфорварда, как это было в «Генке», где он часто ассистировал двухметровому Онуачу», — отметил журналист.

Кроме того, он особо обратил внимание на универсализм Бонгонда. По его словам, тот способен выходить слева, а также исполнять роль «десятки». И это особенно важно в связи с отсутствием у москвичей топового диспетчера на позиции атакующего хавбека, а также с учётом сложившейся ситуации вокруг Квинси Промеса. В середине июня голландца приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и пока сложно сказать, как это повлияет на его карьеру в «Спартаке».

Но даже если Бонгонда всё же решат использовать в роли правого вингера, у Промеса в скором времени может появиться ещё один сменщик. На днях в российских СМИ появилась информация, что «Спартак» согласовал с ЦСКА трансфер Медины. Как сообщил журналист Иван Карпов, сделка составит €6 млн, а ещё один армейцы смогут получить в виде бонусов. При этом не в накладе останется и сам парагваец, чья зарплата увеличится в два раза — с €800 тыс. до €1,6 млн в год.

Переход футболиста из ЦСКА в «Спартак» — всегда событие крайне необычное и противоречивое. Если не считать сменившего прописку в статусе свободного агента Романа Широкова, то такого не случалось аж 27 лет. Зимой 1996-го стан армейцев пополнили Дмитрий Тяпушкин и Андрей Иванов. Но в этом случае пикантности трансферу добавляет тот факт, что буквально на днях красно-синие лишились ещё одной своей звезды. Пару недель назад Евгений Гинер называл свершившимся фактом возвращение на «ВЭБ Арену» Марио Фернандеса, но тот забыл о многочисленных клятвах верности и решил пополнить состав «Зенита». Таким образом, всего за пару дней серебряные призёры минувшего сезона могут не просто потерять двух качественных исполнителей, но и понести серьёзные имиджевые потери. Ведь ранее они не позволяли никому из прямых конкурентов переманивать своих ведущих футболистов, не говоря уже о легендах.

Правда, если в случае с Фернандесом имели место быть сложности в переговорах, в частности, относительно выплаты компенсацию «Интернасьоналу» в размере €365 тыс., то уход Медины может быть обусловлен также и личным конфликтом. Как говорил тот же Карпов, в последнее время тот находился в напряжённых отношениях с Владимиром Федотовым. Главному тренеру ЦСКА якобы не нравился «строптивый и сложный в управлении игрок», а тот не хотел быть левым латералем. Впоследствии эти сведения частично подтвердил «Чемпионат».

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — сказал близкий к ситуации источник, пожелавший остаться неназванным.

Однако со стороны официальных лиц пока не последовало подтверждения ни слухам о конфликте Медины с Федотовым, ни о его переезде на «Открытие Арену». Агент парагвайца Ренатор Биттар опроверг сведения о трансфере его клиента в «Спартак», а источники «Матч ТВ» — о недопонимании между вингером и специалистом.

«По нашей информации, конфликта между Федотовым и Мединой нет. Речь идёт исключительно о финансовой составляющей. При этом сделка на данный момент ещё окончательно не закрыта, о ней пока рано говорить как о свершившемся факте», — заявил ведущий «Матч ТВ» Михаил Цыбулин.

Подтверждением тому могло стать присутствие Медины в старте ЦСКА на встречу Братского кубка с «Динамо», однако Хесусу не нашлось места не только в числе основных 11, но и в запасе. За происходившим на поле тот наблюдал с трибуны, лишний раз заставив порассуждать о его будущем. Поспособствовал этому и неоднозначный комментарий Федотова.

«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им... Медина внес хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды. Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

В то же время он выразил мнение, что в последнее время переходы из противоборствующих команд перестают быть редкостью. Особенно если речь идёт об иностранцах.

«Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он может здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби. Поэтому, как говорится, всё сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», — заключил Федотов.

Зачем же Медина «Спартаку»? В первую очередь, это качественный бомбардир, что он доказал за время пребывания в ЦСКА. В минувшем сезоне он «настрелял» 19 (11 + 8) очков по системе «гол + пас» и по результативности уступил лишь Фёдору Чалову. При этом выйти он может как на краю атаки, так и в центре, причём практически без потери качества.

Таким образом, в будущем сезоне Абаскаль вполне может сформировать в нападении квартет, способный наводить ужас на оборону абсолютного большинства коллективов РПЛ. Александр Соболев на острие и трио в лице Промеса, Медины и Бонгонда под ним — по именам звучит крайне впечатляюще. Вопрос лишь в том, сумеет ли испанец сбалансировать команду должным образом, чтобы присутствие такого числа атакующих исполнителей не слишком влияло на её оборонительные качества.

Но даже если в «Спартаке» Медина не сумеет сходу стать основным, сделку можно назвать успешной. Ведь в нынешней ситуации ослабить извечного противника — уже большое дело. Сейчас у многих российских клубов ограничены не только финансовые возможности, но и количество рынков, на которых можно найти потенциальное усиление. А прямой и равноценной замене Хесусу у ЦСКА нет. Хорхе Карраскаль заметно сдал по сравнению с дебютным сезоном и потерял статус основного, Константин Кучаев не всегда стабилен и не настолько продуктивен, а Владислав Яковлев, Егор Ушаков и Кирилл Глебов слишком молоды и неопытны.

Следовательно, за семь миллионов евро «Спартак» может не только сформировать звёздную линию нападения, но и создать серьёзные проблемы ЦСКА, на решение которых может уйти достаточно времени. И быть может, именно потерянные очки на старте впоследствии предрешат борьбу за медали чемпионата России.