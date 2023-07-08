Уткин: Медина ехал в Россию играть за деньги

Журналист Василий Уткин прокомментировал возможный переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Парень год (ну, чуть больше) назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нём неплохо поднял», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Владимир Федотов подтвердил информацию о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».