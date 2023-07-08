Федотов: Медина переходит в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил информацию о переходе полузащитника команды Хесуса Медины в «Спартак».

«Футбол — это бизнес в последнее время. Он также легионер, его мало задевают отношения двух команд. Мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По информации СМИ, сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Медина попросил руководство ЦСКА продать его в «Спартак».