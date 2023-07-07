«Чемпионат»: Медина попросил руководство ЦСКА продать его в «Спартак»
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Как сообщает «Чемпионат», футболист лично попросил руководство армейского клуба отпустить его.
По информации «Спорт-Экспресса», Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».
Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.
В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак».