Агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»

Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Спартак».

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Он счастлив в клубе», — цитирует агента в Metaratings.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Медина пообещал остаться в ЦСКА на следующий сезон.