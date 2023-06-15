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Агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»

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Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Спартак».
Агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Он счастлив в клубе», — цитирует агента в Metaratings.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Медина пообещал остаться в ЦСКА на следующий сезон.

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