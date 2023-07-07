«Чемпионат»: Федотов заявил руководству ЦСКА, что Медина не нужен ему в команде

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил руководству, что полузащитник Хесус Медина ему в команде не нужен.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», он ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Медина попросил руководство ЦСКА продать его в «Спартак».