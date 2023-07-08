Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«Переход одного футболиста из ЦСКА в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту». Вот если бы несколько человек из «Зенита» перешли в «Спартак», тогда «Спартак» составил бы конкуренцию Зениту», — цитирует Гунько Metaratings.ru.

По информации СМИ, полузащитник в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Медины в стан красно-белых.