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Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст кого-то в «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст кого-то в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Patrick Semansky

«Странный трансфер, но нужно дождаться официального подтверждения. Слабо верится, что ЦСКА кого-то продаст «Спартаку». Медина — неплохой футболист, но цена слишком завышенная», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

По информации СМИ, Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

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