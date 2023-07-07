Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст кого-то в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«Странный трансфер, но нужно дождаться официального подтверждения. Слабо верится, что ЦСКА кого-то продаст «Спартаку». Медина — неплохой футболист, но цена слишком завышенная», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

По информации СМИ, Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу ЦСКА в нынешнее трансферное окно.