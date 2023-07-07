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Гладилин заявил, что менеджмент ЦСКА работает на высшем уровне

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу ЦСКА в нынешнее трансферное окно.
Гладилин заявил, что менеджмент ЦСКА работает на высшем уровне
  • РИА Новости

«Мне не кажется, что ЦСКА теряет хватку в трансферной политике. В клубе работает Гинер, он идеален. Менеджмент армейцев работает на высшем уровне», — цитирует Гладилина Metaratings.

По информации СМИ, полузащитник красно-синих Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что не видит ничего страшного в возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак».

Ранее сообщалось, что российский арбитр Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года.

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