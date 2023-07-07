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Российский футбольный арбитр Шеметов умер в 31 год

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Российский арбитр Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года.
Российский футбольный арбитр Шеметов умер в 31 год
  • РИА Новости

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра», — говорится на официальном сайте союза.

По информации Sport24 Шеметов погиб в зоне СВО при выполнении воинского задания.

Специалист в сезоне-2019/20 обслужил 41 матч во Второй лиге, а также пять матчей Кубка России. Шеметов работал на первом матче команды Медиалиги «Амкал», которая играла с клубом Второй лиги «Зоркий» (Красногорск) (2:1 после серии пенальти).

Ранее вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер скончалась на 74-м году жизни.

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