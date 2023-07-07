Мостовой: ничего страшного в возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» нет

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что не видит ничего страшного в возможном переходе парагвайца Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Переход Медины — это усиление для «Спартака», а для ЦСКА — ослабление в плане того, что у них маленькая скамейка. Я подозревал, что у него что-то не клеится. Медина же не так долго играл за армейцев», — цитирует РИА Новости.

По информации СМИ, парагваец в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек Медина провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» относительно компенсации за возвращение футболиста Марио Фернандеса.