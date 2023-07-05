Portal Cadista: нападающий «Кадиса» Бонгонда перейдёт в «Спартак»

Нападающий испанского «Кадиса» Тео Бонгонда перейдёт в московский «Спартак».

Как сообщает Portal Cadista, клубы закрыли сделку по трансферу 27-летнего конголезца.

По информации источника, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим нападающим.

По информации СМИ, москвичи заплатят за Бонгонда около €10 млн.

В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал необдуманным возможный трансфер Бонгонда.