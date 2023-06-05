«Если повезёт, вы меня ещё увидите»: Ибрагимович в 41 год принял решение завершить карьеру

Златан Ибрагимович после окончания матча Серии А между «Миланом» и «Вероной» объявил о завершении карьеры футболиста. В минувшем сезоне 41-летний форвард из-за различных повреждений принял участие только в четырёх играх, а всего за последние три с половиной года в команде пропустил более 700 дней, но помог «Милану» завоевать скудетто в 2022-м. В общей сложности швед югославского происхождения на клубном уровне забил около 500 мячей и выиграл все возможные трофеи кроме Лиги чемпионов, а в составе сборной принял участие в шести крупных турнирах и с 62 голами стал её лучшим бомбардиром.

Завоевание чемпионства и эпидемия травм

Решение Златана Ибрагимовича о завершении карьеры игрока не стало большим сюрпризом, ведь он пропустил почти весь сезон из-за травм. В преддверии матча последнего тура Серии А с «Вероной» руководство «Милана» сообщило об уходе шведа из клуба. При этом существовала вероятность, что он всё же не повесит бутсы на гвоздь, а подпишет контракт с «Монцей», которой руководит бывший вице-президент россонери Адриано Галлиани.

Впрочем, болельщикам последнее было не столь важно и в знак благодарности они подготовили красочный перфоманс. В частности, специальными табличками на трибуне арены «Сан-Сиро» выложили огромную надпись по-английски «God bye», обыграв традиционное прощание и вплетя туда слово «бог» с намёком на величие форварда и его высокое самомнение, которое давно превратилось в отличительный знак.

Увидев это шоу, Ибрагимович даже немного прослезился. Его партнёры не ударили в грязь лицом и сделали подарок Златану, одержав победу со счётом 3:1. Причём оформивший дубль Рафаэл Леау отпраздновал с шведом один из голов. А сразу после финального свистка легендарный нападающий сделал официальное заявление.

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«С этим стадионом у меня связано так много воспоминаний и эмоций. Когда я оказался здесь в первый раз, вы подарили мне радость, во второй — любовь. Момент очень непростой, меня сейчас переполняют разные чувства. Но скажу так: «Если повезёт, вы меня ещё увидите», — отметил едва сдерживающий эмоции форвард.

Он поблагодарил всех — от родных и близких до футболистов, тренеров, менеджеров, персонала и, конечно же, болельщиков — за то, что верили в него и помогали на протяжении всей карьеры. Правда, его речь не обошлась без ложки дёгтя — расстроенные фанаты соперника начали свистеть. Швед мгновенно нашёлся, заявив в ответ, что для них главный день в году — увидеть его.

Далее последовала трогательная церемония прощания. Технический директор клуба Паоло Мальдини вручил форварду его футболку в рамке с 11-м номером на спине и подписями всех игроков «Милана». Затем Златану организовали «чемпионский коридор». В этот момент не сдержали слёзы многие партнёры шведа, например, Сандро Тонали и Давиде Калабрия.

Позже Ибрагимович признался, что принимал важное решение в течение двух последних недель. По его заверению, о нём не знал никто, даже члены семьи.

«Весь день, как я проснулся, шёл дождь. И я смекнул: «Ничего себе — дождь. Даже Богу грустно»... Вместе с тем то, что я пережил сегодня, было очень красиво, это память на всю жизнь. Теперь моя машина поедет в Миланелло без меня. Будем искать другие маршруты», — сказал футболист.

В свою очередь, главный тренер россонери Стефано Пиоли поблагодарил подопечного за плодотворное сотрудничество.

«Мы общались между собой на протяжении недели, но он откладывал вердикт до последнего. Я видел в нём сомнения, даже тревогу. Златан — победитель, боец, и ему было непросто. Но он настолько толковый, что обязательно найдёт удовлетворение в жизни, пусть даже в других обстоятельствах», — подчеркнул специалист.

Швед вполне мог продолжить карьеру в «Милане» несмотря на возраст, если бы не травмы. Последние три с половиной года в команде превратились для него в сплошные мучения, о которых посторонние не знали. За этот отрезок форвард выпадал из строя 15 раз, только два из которых пришлись на вирусные заболевания — грипп и ковид, и пропустил в общей сложности более 700 дней.

Особенно тяжёлым получился для него сезон-2021/22, когда нападающий испытывал большие сложности с коленом. По его словам, он регулярно пил обезболивающие препараты, плохо спал и почти не тренировался. Но он не ложился на операционный стол, поскольку хотел помочь красно-чёрным завоевать долгожданное чемпионство.

«На то чтобы рассказать всё с начала и до конца, у меня бы ушло несколько часов. Я много страдал, очень много. Последние шесть месяцев сезона хотел всеми силами помогать команде, даже когда особо не мог играть. Я имел возможность лечь на операцию на полгода раньше, но понимал, что мы могли выиграть скудетто», — признавался Ибра.

В результате его труды не прошли даром, и «Милан» завоевал долгожданное чемпионство. Сам форвард, хотя и выходил исключительно на замены, внёс весомый вклад в завоевание титула. Например, именно он отдал голевую передачу на Тонали в компенсированное время встречи 34-го тура с «Лацио». Тогда красно-чёрные вырвали победу, вышли в лидеры и больше никому не позволили потеснить их с первого места.

В минувшем сезоне швед восстанавливался после операции и принял участие всего в четырёх встречах. Зато в противостоянии с «Удинезе» он реализовал пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории Серии А (41 год 5 месяцев и 15 дней).

Однако следом Ибрагимович получил ещё пару травм, и стало понятно, что продолжать выступления на высоком уровне не получится. Хотя ещё в начале мая итальянские СМИ сообщали, что Златан может остаться в «Милане» на год.

12 чемпионских титулов и 62 гола за сборную

За долгие годы карьеры швед заслужил звание живой легенды поколения и заставлял говорить о себе даже в период расцвета Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В плане трофеев ему не покорилась только Лига чемпионов. Не удалось ничего выиграть и со сборной Швеции, но и уровень её был не столь высок.

Почти во всех клубах, где Златан играл, он брал титулы (за исключением «Мальмё» и «Лос-Анджелес Гэлакси»). В его активе значатся пять чемпионств в Италии, четыре — во Франции, два — в Нидерландах и одно — в Испании. Плюс суммарно он завоевал почти два десятка кубков и суперкубков разных стран. Не обошлось и без международных трофеев — Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира — с «Барселоной».

Едва ли восьмилетний сын югославских эмигрантов, начинавший играть за команду «Балкан» в Мальмё, мог помышлять об этом. Едва ли он мечтал о таком, когда позже воровал велосипеды на улицах города.

Златан вполне мог пойти по кривой дорожке, но увлечения спортом всё же перевесили. Помимо футбола он с детства серьёзно занимался тхэквондо. Именно единоборства помогли мальчику натренировать хорошую координацию и растяжку, что позже позволяло ему забивать самые немыслимые голы.

А талант юноши в футболе оказался очевиден, и в 12 лет его взяли в академию одного из самых популярных клубов Швеции «Мальмё». Уже в 1999-м он вышел на поле за основную команду. Дебют пришёлся на непростой период — голубые умудрились вылететь из элитного дивизиона, но быстро вернулись обратно, в том числе благодаря стараниям юного форварда.

На него быстро обратили внимание топ-клубы. В частности, Иброй заинтересовался «Арсенал». Но в ответ на предложение пройти просмотр нападающий якобы ответил в фирменном стиле: «Златан на прослушивания не ходит». Возможно, в стане лондонцев, напичканном звёздами, швед действительно не получил бы возможности проявить себя. Зато в «Аяксе» нападающий имел достаточно практики и завоевал четыре трофея, в том числе два чемпионства.

В 2004-м последовал трансфер в первый суперклуб. «Ювентус» не побоялся выкупить шведа почти за €25 млн. И вновь он принёс с собой дух побед — туринцы завоевали долгожданное скудетто, а Ибра забил 16 мячей в Серии А. Далее последовало ещё одно чемпионство, но в 2006-м в Италии разгорелся крупный коррупционный скандал — «Кальчополи», «Юве» лишили всех трофеев и понизили в классе.

Молодой Златан не пожелал тратить год на прозябание в Серии B и перебрался в «Интер» вместе с Патриком Виейра. Надо ли говорить, что вместе с новичком миланцы впервые за 17 лет взяли золотые медали чемпионата, а сам он отличился 15 раз. В следующих сезонах Ибрагимович лишь увеличивал свою результативность, благодаря чему привлёк внимание самого сильного коллектива Европы на тот момент — «Барселоны».

Летом 2010-го каталонцы отдали за форварда почти €70 млн. Однако в стане сине-гранатовых он не задержался из-за конфликтов с Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола пялился на меня, и у меня сорвало крышу. Я думал: «Вот он, мой враг, чешет свою лысую голову». Я крикнул ему: «У тебя яиц нет!» и, вероятно, кое-что похуже. Я добавил: «Ты обделался от страха перед Жозе Моуриньо. Можешь катиться ко всем чертям!» Я совершенно обезумел. Я швырнул коробку, полную тренировочной экипировки, на пол, а Пеп, ничего не сказав, стал собирать все вещи в неё обратно. Я не какой-нибудь отморозок, но на месте Гвардиолы я бы испугался», — писал футболист в своей автобиографии.

Неудивительно, что спустя всего год он на правах аренды перешёл в стан злейшего врага «Интера» — «Милана». Болельщики поначалу приняли его не слишком тепло, но новичок своей игрой заслужил их уважение. Два сезона он служил россонери верой и правдой и, надо ли говорить, снова помог взять долгожданное золото.

В 2012-м Ибра неожиданно оказался в ПСЖ. По слухам, он сам не хотел этого, но клубы договорились между собой. Во Франции форвард также стал легендой и демонстрировал невероятную результативность: 156 голов в 180 матчах во всех соревнованиях. С шведом в составе парижане никому не уступали лидерство в Лиге 1, а также выиграли два кубка страны и по три Кубка Лиги и Суперкубка.

При этом Златан никогда не боялся бросать себе вызовы. В 2016-м он после окончания контракта с ПСЖ уже не в самом юном возрасте отправился в АПЛ, где никогда ранее не выступал. Форвард успешно адаптировался в силовом быстром британском футболе и в первом сезоне забил за «Манчестер Юнайтед» суммарно почти 30 мячей.

Увы, весной 2017-го в четвертьфинале Лиги Европы он получил тяжёлую травму колена, которая не позволила ему вернуться на прежний уровень. Семь месяцев ушло на восстановление, и в марте следующего года, сыграв несколько встреч, Ибра разорвал соглашение с манкунианцами и отправился в «Лос-Анджелес Гэласки». А в 2020-м он бросил себе последний вызов, вернувшись в «Милан» и завоевав очередное скудетто.

Легендарной получилась и его карьера в сборной Швеции, пусть он так и не выиграл с ней ни одного трофея. Цвета команды он защищал 22 года и за это время провёл 122 матча, в которых отметился 62 голами. По последнему показателю он является рекордсменом. Вместе с «Тре Крунур» нападающий принял участие в двух чемпионатах мира и четырёх Евро.

И именно в футболке национальной команды форвард забил самый красивый мяч в карьере. В 2012-м в рамках товарищеского поединка он поразил ворота Англии невероятным ударом через себя из-за пределов штрафной.