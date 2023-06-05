Ибрагимович: я горжусь тем, что играл настолько долго

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.

«С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже Богу грустно», — сказал Ибрагимович на пресс-конференции.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций.

Ранее сообщалось, как болельщики «Милана» попрощались с Ибрагимовичем.