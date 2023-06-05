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Ибрагимович объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года.

Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью — игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», — заявил Ибрагимович после матча.

Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стал последним для игрока в качестве футболиста.

Ибрагимович летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне форвард провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича.

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