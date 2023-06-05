Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии после последнего матча сезона с «Вероной».

После матча с «Вероной» игроку устроили церемонию прощания.

Сначала на экране стадиона «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры шведа за «Милан», также футболисты и персонал устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. В конце церемонии 41-летнему форварду вручили памятную футболку с подписями всех игроков клуба.

Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стала последней для игрока в качестве футболиста.

Ибрагимович летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне форвард провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее болельщики «Милана» попрощались с Ибрагимовичем.