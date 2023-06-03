Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет итальянский клуб по окончании текущего сезона.

«В воскресенье вечером после последней игры в сезоне «Милан» попрощается со Златаном Ибрагимовичем после короткой церемонии», — говорится в заявлении.

41-летний футболист летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне форвард провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласился перейти из «Милана» в «Монцу» в летнее трансферное окно.