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Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.
Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры
  • Gettyimages.ru

«Моё будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Я не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всем, что я сделал. Я подожду, пока всё успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций... Я не думаю, что уйду из футбола», — сказал швед на пресс-конференции.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций.

Ранее сообщалось, что сборная России опубликовала фотографию Ибрагимовича с Сергеем Игнашевичем.

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