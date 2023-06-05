Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры

Шведский нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.

«Моё будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Я не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всем, что я сделал. Я подожду, пока всё успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций... Я не думаю, что уйду из футбола», — сказал швед на пресс-конференции.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций.

Ранее сообщалось, что сборная России опубликовала фотографию Ибрагимовича с Сергеем Игнашевичем.