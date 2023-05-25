«Выступаю, пока жив и ноги целы»: Шубенков и Лысенко победили на командном ЧР в Сочи, у Ласицкене — серебро

В Сочи завершился командный чемпионат России, который стал одним из первых стартов летнего сезона для легкоатлетов. В беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков на последних метрах вырвал победу у Артёма Макаренко. В прыжках в высоту у мужчин золото завоевал Данил Лысенко. Он на 11 см превзошёл результат серебряного призёра соревнований Георгия Тарабарова. В аналогичной дисциплине у женщин произошла небольшая сенсация: Мария Ласицкене уступила белоруске Карине Демидик. Олимпийская чемпионка объяснила свою неудачу проблемами с ахиллом.

Российские легкоатлеты начали летний сезон с командного чемпионата страны, который в течение двух дней проходил в Сочи. На турнир приехали практически все титулованные спортсмены, за исключением Ильи Иванюка и Анжелики Сидоровой. Чемпионку мира в прыжках с шестом в этом году болельщики в секторе не увидят. Совсем недавно она сообщила о беременности и теперь готовится стать мамой. Причём, по словам серебряного призёра Олимпиады в Токио, эта пауза в карьере оказалась ей очень нужна с психологической точки зрения.

В отсутствие мирового лидера, личный рекорд которой составляет 5,01 м, соревнования выиграла Ирина Михайлова. В своей лучшей попытке она преодолела планку на высоте 4,45 м.

Впрочем, по мнению Сидоровой, расстраиваться по поводу результатов не стоит, поскольку в соревнованиях приняли участие совсем юные спортсменки. Елизавете Бондаренко и Полине Кнороз, которые заняли второе и третье места, по 23 года.

«Надеюсь, что всё у нас будет хорошо. Девочки подрастают. Следующие за мной на шаг ниже по классу, но они моложе меня на десять лет. Должны в развитии догнать меня. У них всё впереди», — сказала Сидорова в разговоре с «Матч ТВ».

Явно не в форме пока находится Мария Ласицкене. Причём речь как о её физическом, так и о моральном состоянии. В Сочи олимпийская чемпионка разделила с Натальей Спиридоновой второе место (1,88), уступив белоруске Карине Демидик, которая сумела преодолеть высоту 1,91 м. Свою неудачу лидер сборной России объяснила проблемами с ахиллом.

«На тренировках он позволял мне прыгать, мне казалось, что у спортсмена всегда что-то должно болеть и это нормально. Но сегодня на первой попытке на высоте 1,91 я поняла: мне совершенно не нравится эта боль. Надо обязательно серьёзно заняться ахиллом. Поэтому ничего сказать не могу, какие теперь планы. Покажусь Эдуарду Безуглову, и мы с тренером решим, как поступить. Может, это мои ощущения, бывает, перестраховываешься. Но мне очень не понравилось, что было. Думаю, предстоит медобследование», — отметила Ласицкене.

При этом олимпийская чемпионка Токио очень болезненно переносит происходящее в мире. Отвечая на вопрос о соревнованиях за рубежом, она даже расплакалась.

«Моя международная карьера завершена. Всё уже решено: что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто я не готова ещё завершать карьеру, хочу ещё попрыгать», — сказала Мария со слезами на глазах.

В беге на 110 м с барьерами вновь не было равных Сергею Шубенкову. Причём в этот раз для победы ему пришлось поработать на дорожке. Артём Макаренко по ходу финала обходил чемпиона мира, и казалось, что прославленный спортсмен близок к своему первому с 2011 года поражению на внутренних стартах. Но ещё одной сенсации не произошло: лидер национальной сборной сумел догнать соперника, когда уже закончились препятствия. Серебряный призёр отстал от победителя на 0,04 секунды.

Шубенков, в отличие от Ласицкене, к счастью, находится в хорошем расположении духа, заканчивать карьеру или делать паузу в связи с происходящим в мире не собирается.

«Настроение приподнятое, попал в родную стихию. А о международных стартах пока и не думаю. Какой мне чемпионат мира? Здесь вон страдать, побеждать надо. Но если нас допустят, мы будем готовы, время есть. Я собираюсь хорошие результаты показывать. Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь, а что будет потом, загадывать не имеет смысла», — добавил атлет.

Не унывает и прыгун в высоту Данил Лысенко. В отсутствие своего главного конкурента Иванюка он легко выиграл соревнования с результатом 2,30 м. В этом году в помещении он установил личный рекорд — 2,38, но в Сочи попытки на 2,32 получились неудачным. Впрочем, и этого оказалось более чем достаточно для победы. Серебряный призёр Георгий Тарабаров уступил ему очень много — 11 см.

Лысенко, только в прошлом году вернувшийся в сектор после четырёхлетней дисквалификации, не теряет надежды выступить на международном уровне.

«Может, на чемпионат мира допустят, может, это случится попозже. Сейчас я думаю только о тех стартах, на которых точно буду выступать. Когда я остаюсь один в секторе, мне прыгается даже спокойнее. Хотя конкуренции не хватало. Уверен, в начале июня все соберутся, в Москве будет заруба настоящая. Думал, что прыгну на 2,32, но особо не загадывал», — признался Данил.

ВФЛА делает всё, чтобы мечты Лысенко и остальных вернуться на международную арену поскорее осуществились. И даже подписала 11 апреля соглашение с World Athletics о внешнем мониторинге своей деятельности сроком на три года. Это было одним из условий восстановления членства в организации. Однако теперь всё упирается в рекомендации МОК: в международной федерации пока не озвучили свои критерии для допуска на турниры под своей эгидой.

Так что пока российские атлеты готовятся к следующим внутренним стартам. Совсем скоро, с 5 по 10 июня, в Москве состоится Неделя лёгкой атлетики.