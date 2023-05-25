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ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами политических деклараций

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участники исполкома выступили за недопустимость подписания отечественными спортсменами деклараций политического характера, противоречащих законам РФ.

«Участники заседания выразили позицию о недопустимости подписания спортсменами каких-либо деклараций.

Для нас это абсолютно неприемлемо», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.

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