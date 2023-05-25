ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами политических деклараций

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участники исполкома выступили за недопустимость подписания отечественными спортсменами деклараций политического характера, противоречащих законам РФ.

«Участники заседания выразили позицию о недопустимости подписания спортсменами каких-либо деклараций.

Для нас это абсолютно неприемлемо», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.