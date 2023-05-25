Иванюк объяснил, почему Баршим не штурмует мировой рекорд Сотомайора в прыжках

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк объяснил, почему Мутаз Эсса Баршим не штурмует мировой рекорд Хавьера Сотомайора в прыжках.

«Сможет ли кто-то побить мировой рекорд Хавьера Сотомайора? Сложно сказать, только время покажет. Возможно, появится какой-то перспективный молодой спортсмен, который сможет замахнуться на этот результат. Если говорить о тех, кто сейчас на слуху, то в этом году среди них я не вижу претендентов.

А Мутаз Эсса Баршим? Просто у него цель совсем иная, как мне кажется. Он хочет стать самым титулованным спортсменом в истории, а рекорд его не так привлекает. Поэтому он целенаправленно в этом году будет готовиться к чемпионату мира, и до августа от него не стоит ждать высоких результатов. Он не станет растрачивать энергию. А вот в Будапеште и после него — возможно. Но опять-таки — всё зависит от множества факторов, которые должны сложиться. Скажем, я свой личный рекорд установил на первенстве области, так как там всё сошлось — настрой, кураж, ветер в спину», — сказал Иванюк в интервью RT.

Ранее Иванюк заявил, что хочет побить неофициальный мировой рекорд Стефана Хольма в прыжках.