Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Иванюк: хочу побить неофициальный мировой рекорд Хольма в прыжках

Короткая ссылка
Российский прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что хочет побить неофициальный мировой рекорд Стефана Хольма в прыжках.

«Хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Он сейчас принадлежит Стефану Хольму и составляет 59 см. Рост шведа — 181 см, а его лучший результат — 2,40. Мой рост 179 см, а значит, чтобы обойти Хольма, мне нужно прыгнуть 2,39. Вот такую цель и ставлю себе на ближайшие пару сезонов», — заявил Иванюк в интервью RT.

Ранее Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить