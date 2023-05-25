Иванюк: хочу побить неофициальный мировой рекорд Хольма в прыжках

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что хочет побить неофициальный мировой рекорд Стефана Хольма в прыжках.

«Хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Он сейчас принадлежит Стефану Хольму и составляет 59 см. Рост шведа — 181 см, а его лучший результат — 2,40. Мой рост 179 см, а значит, чтобы обойти Хольма, мне нужно прыгнуть 2,39. Вот такую цель и ставлю себе на ближайшие пару сезонов», — заявил Иванюк в интервью RT.

Ранее Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров.