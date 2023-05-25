Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров.

«Если говорить откровенно, то где-то больше чем половину заработка. Но не думайте, что я жалуюсь. Жить можно, да и кое-какие накопления с прошлых лет остались. А пока мы рады тому, что есть. Всё-таки деньги — не главное. Сейчас я больше задумываюсь о том, чтобы своим примером вдохновлять и заинтересовывать молодёжь, вовлекать в спорт. И знаете, отрадно видеть, что в какой-то степени это получается.

Например, к моему тренеру не так давно записались пять или шесть новеньких ребят, которые живут со мной в одном дворе. Считаю, это очень здорово! Все те неприятности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, закончатся, и нужно, чтобы к этому моменту мы были готовы, чтобы у нас были спортсмены самого высокого уровня. А деньги… Ничего, как-нибудь заработаем!» — заявил Иванюк в интервью RT.

Ранее Иванюк рассказал о желании взять реванш у Лысенко.