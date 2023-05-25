Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров.
Иванюк признался, что потерял больше половины заработка без коммерческих зарубежных турниров
  • globallookpress.com

«Если говорить откровенно, то где-то больше чем половину заработка. Но не думайте, что я жалуюсь. Жить можно, да и кое-какие накопления с прошлых лет остались. А пока мы рады тому, что есть. Всё-таки деньги — не главное. Сейчас я больше задумываюсь о том, чтобы своим примером вдохновлять и заинтересовывать молодёжь, вовлекать в спорт. И знаете, отрадно видеть, что в какой-то степени это получается.

Например, к моему тренеру не так давно записались пять или шесть новеньких ребят, которые живут со мной в одном дворе. Считаю, это очень здорово! Все те неприятности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, закончатся, и нужно, чтобы к этому моменту мы были готовы, чтобы у нас были спортсмены самого высокого уровня. А деньги… Ничего, как-нибудь заработаем!» — заявил Иванюк в интервью RT.

Ранее Иванюк рассказал о желании взять реванш у Лысенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить