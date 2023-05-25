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Легкоатлет Иванюк рассказал о желании взять реванш у Лысенко

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Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк рассказал о желании взять реванш у Данила Лысенко.

«Очень здорово, когда есть, с кем бороться. Могу сказать по прошлому сезону, что было очень сложно тянуть всё в одиночку. А в соперничестве и результат подрастает: проигрывать-то никому не хочется. Да и взять реванш у Дани за недавние поражения тоже есть желание.

С Даней в этом смысле всё понятно. Он — огромный талант, поэтому для него четыре года — не срок. Так, немножко отдохнул», — заявил Иванюк в интервью RT.

Ранее Лысенко признался, что в глубине души надеется выступить на Олимпиаде-2024.

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