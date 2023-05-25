«Побить негласный рекорд в прыжках выше своего роста»: Иванюк — о планах на сезон, конкуренции в секторе и об Олимпиаде

Некорректно заочно сравнивать результаты и говорить, что спортсмен мог бы стать лучшим, даже если в течение сезона он прыгал выше чемпиона мира, заявил в интервью RT легкоатлет Илья Иванюк. По его словам, гораздо интереснее сойтись с конкурентами в секторе. Кроме того, россиянин рассказал о желании взять реванш у Данила Лысенко за недавние поражения, заявил о планах побить неофициальный мировой рекорд Стефана Хольма, а также объяснил, почему Мутаз Баршим не штурмует достижение Хавьера Сотомайора.

— Илья, как прошла подготовка к сезону? Всё ли задуманное удалось выполнить?

— На самом деле как таковой межсезонной подготовки и не было, просто зимний сезон плавно перетёк в летний. Какого-то длительного отпуска у меня не было: недельку отдохнул и продолжил планомерно работать. До последнего времени занимались в зале, с выходом на открытый стадион были некоторые технические сложности, которые только вот-вот разрешились. Во вторник прошёл чемпионат Смоленской области — для меня он стал первой тренировкой на воздухе. А первый старт запланирован на 2 июня на чемпионате ЦФО, затем переберусь в Москву на Неделю лёгкой атлетики в Лужниках. В целом уже есть примерный календарь на всё лето, будет порядка восьми соревнований.

— Для вас это много или мало?

— Знаете, зимой у меня было лишь пять стартов, и казалось сначала, что этого будет мало. Но нет, в самый раз. Особенность летнего сезона будет заключаться в том, что он разделится на две части, между которыми почти месяц перерыва — с 17 июня по 13 июля. С одной стороны, это необычно, но с другой — возможность исправить ошибки, поработать над какими-то проблемными моментами, если они возникнут.

— Прошлым летом вы установили рекорд турнира на «Мемориале братьев Знаменских». Планируете улучшить его в этом году?

— Безусловно, хочется показать высокий результат, тем более что на этот раз ожидается неплохая конкуренция на соревнованиях. Во-первых, нашу федерацию восстановили в World Athletics, так что теперь к нам могут приезжать иностранные спортсмены. Мы их с нетерпением ждём, в первую очередь белорусов — там есть очень сильные ребята. А во-вторых, у нас подрастает неплохая молодёжь. Есть, например, совсем юный парень, мой земляк Стёпа Веткин. Ему всего 18 лет, а он уже прыгает 2,20 м и выше. Так что ожидаю интересной борьбы.

— Помню, год назад вы немного удивились своему рекорду: говорили, что по прикидкам готовность была ниже итоговых 2,34 м. Как ощущаете себя сейчас?

— Если оценивать по тренировкам, то сейчас готов лучше, чем в прошлом году. Но загадывать ничего не стоит, посмотрим, как пойдёт. Для хорошего результата много факторов должно сложиться: погода, ветер, настроение. Нужно встать с той ноги (улыбается).

— Хорошие соперники опять же? Присутствие Данила Лысенко в секторе — достаточная мотивация?

— Конечно. Очень здорово, когда есть с кем бороться. Могу сказать по прошлому сезону, что было очень сложно тянуть всё в одиночку. А в соперничестве и результат подрастает: проигрывать-то никому не хочется. Да и взять реванш у Дани за недавние поражения тоже есть желание.

— Когда Лысенко вернулся в конце прошлого сезона и начал штамповать прыжки минимум по 2,30 м, не было мысли: «Да как он это делает после четырёх лет перерыва?!»

— С Даней в этом смысле всё понятно. Он огромный талант, поэтому для него четыре года — не срок. Так, немножко отдохнул.

— А у вас бывали длительные перерывы в выступлениях? Тяжело было возвращаться?

— Однажды из-за травмы пропустил почти год, но это очень давно было, я ещё маленький был. Прыгал 2,20 м, может, максимум. Сложностей с возвращением не было, потому что и уровень был ещё невысокий, и желание огромное.

— После восстановления ВФЛА в правах у отечественных легкоатлетов появилась возможность участвовать в турнирах за рубежом, которые проводятся не под эгидой World Athletics. Не планируете выезд куда-то, кроме Минска?

— Технически да, можем выступать за границей, но никуда не приглашают, поэтому будем радовать болельщиков на российских соревнованиях. По опыту прошлого года могу сказать, что очень понравилось выступать на Неделе лёгкой атлетики в Лужниках. Организаторы сделали очень качественный продукт, который по уровню похож на Бриллиантовую лигу. Многие знакомые, кто смотрел трансляцию по телевидению, отмечали, что картинка была на высоте.

Также было очень приятно в Чебоксарах на чемпионате России и на Спартакиаде в Челябинске. Радостно было видеть много болельщиков на трибунах, ведь в нашей стране лёгкая атлетика не так востребована, как некоторые другие виды спорта. Надеюсь, в этом году благодаря возросшей конкуренции интерес будет ещё выше.

Илья Иванюк на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

РИА Новости

© Григорий Сысоев

— Без коммерческих зарубежных стартов вы много потеряли в финансовом плане?

— Если говорить откровенно, то да, где-то больше половины заработка. Но не думайте, что я жалуюсь. Жить можно, да и кое-какие накопления с прошлых лет остались. А пока мы рады тому, что есть. Всё-таки деньги — не главное. Сейчас я больше задумываюсь о том, чтобы своим примером вдохновлять и заинтересовывать молодёжь, вовлекать в спорт. И знаете, отрадно видеть, что в какой-то степени это получается.

Например, к моему тренеру не так давно записались пять или шесть новеньких ребят, которые живут со мной в одном дворе. Считаю, это очень здорово! Все те неприятности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, закончатся, и нужно, чтобы к этому моменту мы были готовы, чтобы у нас были спортсмены самого высокого уровня. А деньги... Ничего, как-нибудь заработаем.

— Некоторые международные федерации сейчас стали допускать россиян до турниров в нейтральном статусе. Но глава World Athletics Себастьян Коу занимает очень жёсткую позицию в этом вопросе и прислушиваться к рекомендациям МОК, судя по всему, не собирается. Не обидно?

— Я сейчас не слежу за международной повесткой — больше сосредоточен на своей подготовке и тех турнирах, которые предстоят. Стараюсь далеко не заглядывать, просто иду шаг за шагом.

— В плане результата ставите перед собой какие-то конкретные цели на ближайшее время?

— Хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Он сейчас принадлежит Стефану Хольму и составляет 59 см. Рост шведа — 181 см, а его лучший результат — 2,40. Мой рост 179 см, а значит, чтобы обойти Хольма, мне нужно прыгнуть 2,39. Вот такую цель и ставлю себе на ближайшие пару сезонов.

— Как по-вашему, мировой рекорд Хавьера Сотомайора кто-то сможет побить в обозримом будущем?

— Сложно сказать, только время покажет. Возможно, появится какой-то перспективный молодой спортсмен, который сможет замахнуться на этот результат. Если говорить о тех, кто сейчас на слуху, то в этом году среди них я не вижу претендентов.

— Даже Мутаз Эсса Баршим? Думаете, его лучшие годы уже позади?

— Нет, вовсе нет. Просто у него цель совсем иная, как мне кажется. Он хочет стать самым титулованным спортсменом в истории, а рекорд его не так привлекает. Поэтому он целенаправленно в этом году будет готовиться к чемпионату мира, и до августа от него не стоит ждать высоких результатов. Он не станет растрачивать энергию. А вот в Будапеште и после него — возможно. Но опять-таки всё зависит от множества факторов, которые должны сложиться. Скажем, я свой личный рекорд установил на первенстве области, так как там всё сошлось — настрой, кураж, ветер в спину.

— А если кто-то из прыгунов задастся целью именно побить рекорд, будет целенаправленно готовиться только к этому, есть шанс достичь цели?

— Для этого нужно обладать недюжинным талантом в первую очередь. Опять же вспомню Степана Веткина — у него есть эти данные, на мой взгляд. У белоруса Максима Недосекова, пожалуй, тоже. Но я больше поверю в то, что будет побит зимний рекорд, нежели летний.

— А за зарубежными прыгунами пристально следите?

— У нас есть в одной социальной сети группа, где регулярно публикуются новости нашего вида, так что да, я постоянно в курсе того, что происходит. Иногда смотрю записи прыжков, что-то пытаюсь для себя найти полезное в плане техники, подходов. Если представляется возможность, то и трансляции с удовольствием смотрю.

— Сравниваете результаты? Скажем, прошёл чемпионат мира прошлым летом. Прикидывали, какое место заняли бы там со своим результатом?

— С этой точки зрения — нет, потому что сравнение некорректно по определению. Не факт, что, будь я в тот же день там, на этом чемпионате, смог бы прыгнуть столько же, сколько в другом месте. Условия разные, поэтому не стоит проводить параллели. Вот если бы очно схлестнуться с этими же ребятами — другое дело.

В плане результатов интереснее посмотреть на рейтинг лучших по итогам сезона и оценить своё место в нём. Там ведь прыжки с самых разных турниров, поэтому получается более объективная картина.

— Вы ведь один из немногих действующих российских легкоатлетов, которые успели выступить за сборную под флагом и с гимном. Есть ли отличия в ощущениях?

— Мне даже в период нашего отстранения удалось дважды под своим флагом выступить — на Европейских играх и Всемирных военных играх. В Минске взял серебро, поэтому там гимн России не удалось, к сожалению, послушать, а вот в Китае победил. Конечно, это особые ощущения, когда слышишь гимн своей страны на первой ступени пьедестала, делаешь круг почёта с флагом. Да и само по себе выступление за страну придаёт уверенности. Хотя касается это в первую очередь официальных стартов. На коммерческих турнирах всё по-другому: это больше рутина, работа. Хотя некоторые ребята и на них выходят в форме с национальной символикой.

— Учитывая огромный опыт, ощущаете себя старожилом сборной?

— Иногда задумываюсь о том, что уже больше десяти лет выступаю — с 2012 года. Столько всего позади, но и впереди тоже. Не хочется заканчивать, не хочется уходить. Пока есть силы, позволяет здоровье — буду прыгать. К тому же ощущаю некую ответственность за то, чтобы оставить после себя достойную смену. Вот подрастёт молодёжь, подтянется на высокий уровень, тогда и можно будет повесить шиповки на гвоздь.

— Какие самые яркие воспоминания остались за годы карьеры?

— Одно не смогу выбрать, их несколько. Например, чемпионат мира среди юниоров в Барселоне. Также победа на молодёжном первенстве Европы. Причём запомнилось почему-то, как я возвращаюсь в номер после соревнований с золотой медалью, а соседу по комнате на следующий день бежать эстафету. И мы просто легли спать, даже не отпраздновав победу. Потрясающие впечатления остались от первого взрослого ЧМ в Лондоне. Я тогда впервые увидел такое количество болельщиков на стадионе. От такой атмосферы дух захватывало! В Дохе в 2019 году тоже было очень много зрителей, и они так поддерживали своего спортсмена, Баршима, который в итоге и стал победителем. А вот Олимпиада в Токио оказалась какой-то сумбурной, смазанной из-за пандемии и моей травмы.

— Верите, что у вас будет вторая попытка на Играх?

— Скажу так: если она представится, я буду к ней готов.