«Я сглупила и хочу извиниться»: британка проехала часть ультрамарафона на машине, но не отказалась от медали

Результат призёрки ультрамарафона Манчестер — Ливерпуль Йоаши Закшевски был аннулирован, так как спортсменка преодолела небольшую часть дистанции на автомобиле. Она сделала это из-за болей в ноге и собиралась сняться с забега, но стюарды предложили ей продолжить участие вне конкурса. Однако на финише британка так и не сообщила организаторам о нарушении, получила медаль и сфотографировалась с подарками. После того как правда вышла наружу, 47-летний стайер принесла извинения за своё поведение и объяснила его усталостью и сменой часовых поясов.

Необычная история случилась во время британского ультрамарафона из Манчестера в Ливерпуль. Шотландская легкоатлетка Йоаша Закшевски, которая заняла третье место, была дисквалифицирована за нарушение правил и неспортивное поведение. Как выяснилось благодаря трекинговому приложению, 47-летняя шотландка преодолела примерно 4 км дистанции из 80 на автомобиле. Её подвезла подруга.

Закшевски — далеко не новичок в ультрамарафонах. Всего за несколько недель до выступления на родине она выиграла 48-часовой забег на Тайване c мировым рекордом, пробежав 411,5 км. Кроме того, в числе её достижений значатся серебро чемпионата мира, проводимого Международной ассоциацией ультрамарафонов (IAU), в беге на 100 км 2011 года и две бронзы — в 2014 и 2015 годах. Также ей принадлежит целый ряд рекордов Шотландии.

В последнее время спортсменка живёт в Австралии недалеко от Сиднея и работает врачом. В Великобританию Йоаша прилетела прямо накануне забега и сильно страдала от смены часовых поясов. Именно это, по её заверению, и стало причиной курьёзного нарушения, которое, впрочем, теперь будет разбираться в Федерации лёгкой атлетики Великобритании. Женщине грозит длительная дисквалификация.

Стайер полностью признала вину в содеянном, однако её объяснение, как кажется, шито белыми нитками. Легкоатлетка заявила, что примерно посередине дистанции заблудилась, а затем её стала беспокоить нога. Боль становилась всё сильнее, женщина начала хромать и практически перешла на шаг. Так получилось, что рядом с трассой именно в этот момент оказалась её подруга за рулём автомобиля, и Закшевски решила сесть к ней, чтобы доехать до ближайшего контрольного пункта. Она планировала сообщить стюардам, что снимается с соревнований, и уехать отдыхать. Однако затем история приняла неожиданный оборот.

«Добравшись до контрольной точки, я сказала, что схожу с дистанции и что проехала [часть пути] на машине, на что мне ответили: «Если остановишься, ты себя возненавидишь». Я согласилась продолжать вне конкурса. Увидев перед собой другую участницу, я намеренно не стала её обгонять, так как не хотела помешать», — приводит слова шотландки BBC.

Тем не менее после пересечения финишной черты Йоаша не стала сообщать организаторам о том, что срезала часть дистанции. Напротив, спокойно приняла медаль за третье место, а также подарок и даже позировала с ними для фотографов. По словам легкоатлетки, в тот момент все мысли у неё были спутаны, она чувствовала себя плохо и не совсем понимала, что делает. Впоследствии стайер признала, что совершила серьёзную ошибку и не должна была принимать награды.

Ситуация и поведение шотландки особенно возмутила директора соревнований Уэйна Дринкуотера. По его словам, никто из команды организаторов не знал о нарушениях Закшевски до того момента, как об этом заявила одна из участниц. Функционер подчеркнул, что спортсменка была бы снята с забега незамедлительно, если бы информация о её передвижении на автомобиле поступила ответственным лицам вовремя.

Так или иначе, результат Йоаши аннулировали спустя десять дней, а бронзовая медаль досталась финишировавшей четвёртой Мэл Сайкс. Бегунья из Йоркшира заметила, что это решение — хорошая новость для неё лично, но плохая для всего бегового сообщества. Она также назвала поведение шотландки насмешкой над организаторами, коллегами и вообще честным спортом.

«Как может кто-то, зная, что сжульничал, пересечь черту, получить медаль и трофей и фотографироваться?» — задалась вопросом Сайкс.

Сверхмарафонка же признала свою ошибку и принесла извинения сопернице.

«Я сглупила и хочу извиниться перед Мэл. Дело здесь не в злом умысле, а в недопонимании. Я бы никогда не стала жульничать намеренно, это был не целенаправленный забег, но я не хочу оправдываться. На финише Мэл не искупалась в лучах славы, и мне очень жаль, что так вышло», — заявила Закшевски.

При этом она призналась, что потрясена и опустошена произошедшим, а в особенности шквалом негатива, который обрушился на неё в социальных сетях. Пользователи требуют наказать спортсменку пожизненным отстранением от соревнований. Сама же Закшевски не считает это справедливым наказанием с учётом того вклада, который внесла в развитие бегового спорта.

Несмотря на абсурдность и комичность ситуации, такие происшествия в спорте случались и раньше. Одним из самых первых «попутчиков» стал каменщик из Нью-Йорка Фред Лорз, принимавший участие в марафоне на Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе.

После начала гонки он быстро захватил лидерство и возглавлял забег на протяжении 14 км, но затем остановился и сошёл с дистанции. В тот день стояла страшная жара, и многим участникам не хватило сил, чтобы добежать до финиша. Но на помощь Лорзу пришёл его тренер. Он подбросил уставшего бегуна на машине, а за несколько километров до финиша тот решил вернуться на дистанцию. Само собой, Лорз оказался впереди всех и пересёк финишную ленту на стадионе под овации болельщиков. Но, в отличие от Закшевски, американец не сумел долго ломать комедию и сразу признался в своём обмане.

Интересно, что на церемонии открытия Игр 2012 года в Лондоне похожую ситуацию высмеяли в ролике с участием Роуэна Аткинсона. В нём знаменитый мистер Бин принимал участие в забеге на морском побережье, но довольно быстро отстал от других. Однако герой не растерялся и обогнал их всех на автомобиле, а затем, вернувшись в забег, ещё и подтолкнул главного соперника.

Остаётся только порадоваться, что современные технологии позволяют быстро вычислять нарушения и сводить к минимуму ситуации, подобные случаям Лорза и Закшевски.