Бывший хоккеист Хара пробежал Бостонский марафон

Бывший словацкий хоккеист Здено Хара принял участие в Бостонском марафоне.

46-летний спортсмен, чей рост составляет 206 см, преодолел дистанцию 42 195 м за 3 часа 38 минут 23 секунды.

20 сентября 2022 года Хара объявил о завершении спортивной карьеры.

Словацкий защитник был выбран командой «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 1996 года в третьем раунде под общим 56-м номером. В составе последнего клуба («Бостон Брюинз») хоккеист выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 1680 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 680 (209 + 471) очков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона».