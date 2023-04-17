Привалова: ждём высокий интерес от зарубежных легкоатлетов к турнирам в России

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о допуске иностранцев к соревнованиям в России.

«Учитывая, что больше семи лет, с ноября 2015 года, к нам вообще никто из других стран не приезжал, это большой шаг вперёд. Теперь и мы можем приглашать иностранных спортсменов, и наши легкоатлеты могут выезжать на зарубежные соревнования. Да, пока ещё сохраняется ряд ограничений, которые носят неспортивный характер, но тут мы находимся в одинаковом положении практически со всеми федерациями нашей страны.

Мы ждём высокий интерес к российским соревнованиям, потому что его уже давно проявляли и из Белоруссии, и из Узбекистана, и из Китая. Работы предстоит много. У нас насыщенный календарь, в частности, второй раз пройдёт серия турниров «Королева спорта», которая достаточно неплохо оплачивается с финансовой точки зрения. Будем, возможно, смотреть и решать, кого из иностранцев можем пригласить, а кого нет, чтобы не ущемлять своих спортсменов», — заявила Привалова RT.

Ранее сообщалось, что иностранные легкоатлеты смогут выступать на соревнованиях в России.