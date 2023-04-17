Иностранные легкоатлеты смогут выступать на соревнованиях в России

Короткая ссылка
Пресс‑служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что иностранные спортсмены смогут выступить на соревнованиях в России.
Иностранные легкоатлеты смогут выступать на соревнованиях в России
  • РИА Новости

«Обращаем внимание, что иностранные спортсмены смогут участвовать в распределении мест только на всероссийских соревнованиях, а места на официальных стартах разыгрываются только среди граждан РФ, при этом будут оформляться два протокола: один из них будет содержать в себе результаты всех спортсменов, включая иностранных граждан, второй протокол будет оформляться согласно форме, утверждённой для соревнований календаря ВФЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всем иностранным легкоатлетам нужно будет предоставить сертификат о прохождении антидопингового обучения.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее экс-глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить