Иностранные легкоатлеты смогут выступать на соревнованиях в России

Пресс‑служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что иностранные спортсмены смогут выступить на соревнованиях в России.

«Обращаем внимание, что иностранные спортсмены смогут участвовать в распределении мест только на всероссийских соревнованиях, а места на официальных стартах разыгрываются только среди граждан РФ, при этом будут оформляться два протокола: один из них будет содержать в себе результаты всех спортсменов, включая иностранных граждан, второй протокол будет оформляться согласно форме, утверждённой для соревнований календаря ВФЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всем иностранным легкоатлетам нужно будет предоставить сертификат о прохождении антидопингового обучения.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее экс-глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.