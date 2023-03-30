Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус может выйти на свободу в марте

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, может освободиться в марте 2023 года.

Если комиссия по условно-досрочному освобождению решит освободить его после отбытия половины срока наказания, то данное решение станет последней главой в истории 36-летнего спортсмена, и он выйдет на свободу, сообщает The Guardian.

Отмечается, что слушание состоится 31 марта в Претории.

В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что действия Писториуса следует признать умышленным убийством.

В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

Ранее суд Амстердама принял решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.