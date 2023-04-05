В ВФЛА рассказали о возможности приглашения иностранцев на российские соревнования

Короткая ссылка
Президент ВФЛА Пётр Иванов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о возможности приглашать иностранных спортсменов на внутренние турниры.
В ВФЛА рассказали о возможности приглашения иностранцев на российские соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © Michael H

«Нам ещё предстоит уточнить статус и возможность приглашать иностранных спортсменов на соревнования внутри России. Телефонные консультации с World Athletics не принесли ответа на этот вопрос, поэтому мы направили им запрос. Мы хотим получить официальную позицию, ожидаем её к концу этой недели», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что президиум ВФЛА выдвинул Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить