В ВФЛА рассказали о возможности приглашения иностранцев на российские соревнования

Президент ВФЛА Пётр Иванов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о возможности приглашать иностранных спортсменов на внутренние турниры.

«Нам ещё предстоит уточнить статус и возможность приглашать иностранных спортсменов на соревнования внутри России. Телефонные консультации с World Athletics не принесли ответа на этот вопрос, поэтому мы направили им запрос. Мы хотим получить официальную позицию, ожидаем её к концу этой недели», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что президиум ВФЛА выдвинул Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.