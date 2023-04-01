Президиум ВФЛА выдвинул Мащенко на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

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Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выдвинул Руслана Мащенко на пост главного тренера национальной сборной.
Президиум ВФЛА выдвинул Мащенко на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Теперь мою кандидатуру будет рассматривать экспертный совет Министерства спорта России, который должен принять окончательное решение», — цитирует Мащенко ТАСС. 

51-летний специалист является старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега. 

За свою карьеру он становился победителем зимнего чемпионата Европы 1998 года в беге на 400 м, серебряным призёром зимнего чемпионата мира в 2001 году и получил две серебряные медали на летних чемпионатах Европы 1998 и 2002 годов.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.

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