Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Восстановление статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики после того, как организация несколько лет балансировала на грани исключения из World Athletics, — это, безусловно, шаг вперёд и результат огромной проделанной работы», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее Ольга Богословская высказалась о решении World Athletics восстановить членство ВФЛА.