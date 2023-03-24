Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Восстановление статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики после того, как организация несколько лет балансировала на грани исключения из World Athletics, — это, безусловно, шаг вперёд и результат огромной проделанной работы», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».
Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.
Ранее Ольга Богословская высказалась о решении World Athletics восстановить членство ВФЛА.