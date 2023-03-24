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Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Восстановление статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики после того, как организация несколько лет балансировала на грани исключения из World Athletics, — это, безусловно, шаг вперёд и результат огромной проделанной работы», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее Ольга Богословская высказалась о решении World Athletics восстановить членство ВФЛА.

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